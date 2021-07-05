Дегтярев выбил для жителей Хабаровского края новый электропоезд

В первый рейс с железнодорожного вокзала Хабаровска в Николаевку отправился новый электропоезд. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в начале 2021 года подписал договор о сотрудничестве с руководством государственной компании «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»).

По словам Дегтярева, около полугода назад власти Хабаровского края отправили обращение на имя главы РЖД Олега Белозерова. Результат уже виден - новый поезд прибыл в Хабаровск. Об этом пишет transsibinfo.com. Врио губернатора рассказал, что ЭПЗД-0065 является электропоездом отечественного производства. Он оборудован удобными сиденьями, особыми подъемниками для лиц с ограниченными возможностями по передвижению и крепежами для велосипедов. Состав состоит из четырех вагонов с максимальной загрузкой 354 человека. За сутки на данный маршрут приходится 1 300 пассажиров. Уже скоро в регион поступит скоростной поезд «Ласточка». Он станет курсировать по маршруту Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. Начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин сказал, что дела важнее слов. Когда глава региона сам занимается обновлением подвижного состава, данный процесс проходит намного оперативнее. На согласования уходит гораздо меньше времени. Люди чувствуют себя комфортнее. Отметим, что новый поезд отличается от старых моделей. В нем есть система вентиляции и дезинфекции воздуха. Последняя обеспечивает поддержание в вагонах комфортного микроклимата. В условиях эпидемии нового коронавируса это особенно актуально. Начальник Дальневосточной дирекции моторвагонного подвижного состава Александр Барабаш подчеркнул, что переход между вагонами оснастили автоматическими дверьми и практически ровным полом. Это обеспечивает комфорт пенсионерам и прочим группам маломобильных граждан. Первые пассажиры электропоезда назвали передвижение на нем комфортным.

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