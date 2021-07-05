Более 60 тысяч человек в Башкирии живут за чертой бедности

Более 64 тысяч человек проживающих в республике находятся за чертой крайней бедности. Это сообщает исследование РИА «Рейтинг».
В 2021 году Башкирия заняла 36 место в рейтинге по уровню доходов населения. Отметим, что в прошлом году республика занимала 30 место.
Показателями по которым осуществлялось исследование это отношение уровня реальных располагаемых доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг.
Как отмечают аналитики, в целом по России, по сравнению с прошлым годом медианные доходы в реальности «похудели» примерно на четыре процента.
Первое место в рейтинге по уровню доходов заняли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Москва. Регионы с самыми низкими доходами оказались Республика Алтай и Тува.
Ранее стало известно о том, что в Башкирии могут поднять плату за капремонт из-за подорожания стройматериалов.