Более 60 тысяч человек в Башкирии живут за чертой бедности

Более 60 тысяч человек в Башкирии живут за чертой бедности
Более 60 тысяч человек в Башкирии живут за чертой бедности
5 июля, 11:53ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Данные были получены после исследования.

Более 64 тысяч человек проживающих в республике находятся за чертой крайней бедности. Это сообщает исследование РИА «Рейтинг».

В 2021 году Башкирия заняла 36 место в рейтинге по уровню доходов населения. Отметим, что в прошлом году республика занимала 30 место.

Показателями по которым осуществлялось исследование это отношение уровня реальных располагаемых доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

Как отмечают аналитики, в целом по России, по сравнению с прошлым годом медианные доходы в реальности «похудели» примерно на четыре процента.

Первое место в рейтинге по уровню доходов заняли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Москва. Регионы с самыми низкими доходами оказались Республика Алтай и Тува.

Ранее стало известно о том, что в Башкирии могут поднять плату за капремонт из-за подорожания стройматериалов.

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