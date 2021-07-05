Аварийная посадка самолета, отмена фестиваля и новый закон. Итоги дня в Башкирии

В Бирске 8 июля планировали провести фестиваль в честь Дня Петра и Февронии, Дня семьи, любви и верности. Однако в министерстве труда и социальной защиты населения Башкирии сообщили об отмене мероприятия «из-за эпидемиологической ситуации в республике, и во избежание распространения коронавирусной инфекции».