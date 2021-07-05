Аварийная посадка самолета, отмена фестиваля и новый закон. Итоги дня в Башкирии

Аварийная посадка самолета, отмена фестиваля и новый закон. Итоги дня в Башкирии
Аварийная посадка самолета, отмена фестиваля и новый закон. Итоги дня в Башкирии
5 июля, 20:44ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Главные новости Уфы и Башкирии на 5 июля 2021 года.

Airbus совершавший рейс из Уфы в Москву совершил аварийную посадку в Шереметьево. По предварительным данным, прежде чем пойти на аварийную посадку, командир самолета сообщил о неисправности передней стойки шасси.

В Бирске 8 июля планировали провести фестиваль в честь Дня Петра и Февронии, Дня семьи, любви и верности. Однако в министерстве труда и социальной защиты населения Башкирии сообщили об отмене мероприятия «из-за эпидемиологической ситуации в республике, и во избежание распространения коронавирусной инфекции».

Радий Хабиров опубликовал приятную новость с площадки Международной выставки «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге. Башкирия заняла первое место в Рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах Российской Федерации за 2020 год.

Жители Демского района с апреля текущего года жалуются на долгое ожидание маршруток № 257к. К слову, это единственный маршрут в центр города по Проспекту Октября, идущий из растущего микрорайона «Серебряный ручей». Мэрия Уфы прокомментировала ситуацию.

В Башкирии вступил в силу закон о туристских маршрутах. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации республики. Теперь в республиканском законодательстве закреплён правовой статус туристского маршрута, регламентированы цели и принципы его эксплуатации.

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