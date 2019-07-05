В Башкирии за сжигание мусора в общественных местах введут штрафы
Принятый закон распространяется только на места общего пользования.
Как рассказали в пресс-службе Курултая республики, закон, принятый депутатами, предусматривает ответственность за сжигание мусора, листвы, травы, частей деревьев и кустарников, другой растительности или ее остатков, разведение костров в скверах, парках и других местах общего пользования.
Жечь мусор и разводить костры запрещено в местах общего пользования - во дворах, парках, на улице.
Частной собственности это не касается, уточнил спикер парламента Константин Толкачев.
– В то же время хотелось бы напомнить, что при сжигании мусора, например, на дачных участках, необходимо соблюдать ряд условий, предусмотренных федеральными нормативными правовыми актами, а также ограничения, действующие в период введения противопожарного режима.
Итак, теперь, если вы все-таки нарушили закон и устроили костер у себя во дворе или где-либо еще, то вам грозит: для граждан – от 500 до 2000 рублей, для должностных лиц – от 5000 до 10 000 рублей, для юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей. Закон вступит в силу уже на следующей неделе.