В Башкирии за сжигание мусора в общественных местах введут штрафы

Как рассказали в пресс-службе Курултая республики, закон, принятый депутатами, предусматривает ответственность за сжигание мусора, листвы, травы, частей деревьев и кустарников, другой растительности или ее остатков, разведение костров в скверах, парках и других местах общего пользования.

Жечь мусор и разводить костры запрещено в местах общего пользования - во дворах, парках, на улице.

Частной собственности это не касается, уточнил спикер парламента Константин Толкачев.

– В то же время хотелось бы напомнить, что при сжигании мусора, например, на дачных участках, необходимо соблюдать ряд условий, предусмотренных федеральными нормативными правовыми актами, а также ограничения, действующие в период введения противопожарного режима.