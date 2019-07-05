В Башкирии на выходных будет дождливо и ветрено
5 июля, 10:32ОбществоЗлата ЗуковичФото: Медиахолдинг1Mi
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Об этом сообщили синоптики Башгидрометцентра.
Сегодня, 5 июля, днем местами пройдет небольшой дождь и гроза. Ветер западный умеренный, при грозе с порывами до сильного. Температура воздуха днем составит +20,+25°.
Завтра, 6 июля, местами пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный умеренный, а днем порывистый. Температура воздуха ночью составит +9,+14°, днем поднимется +19,+24°.
В воскресенье, 7 июля, так же местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер будет юго-западным умеренным, днем порывистым. Температура воздуха ночью +9,+14°, днем +19,+24°.
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