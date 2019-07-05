В Башкирии к мусорной реформе подключили заключенных

В 2018 году в учреждении было освоено производство сетчатых контейнеров для сбора полиэтиленовой тары и сейчас ассортимент продукции для нужд жилищно-коммунального хозяйства расширяется.

В 2019 году на производственных мощностях учреждения освоено производство сетчатых евро-контейнеров для сбора макулатуры, пластиковой тары, батареек, энергосберегающих ламп, а также евро-контейнеров для твердых коммунальных отходов. Кроме того, освоено производство ограждений для контейнерных площадок различных размеров и конфигураций. Всего на производстве по изготовлению контейнеров трудоустроено 35 осужденных.

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В колонии есть все необходимое для производства оборудования по резке, обработке, сварке металла и качественной покраски готовых изделий. Сборка изделия осуществляется методом полуавтоматической сварки. После чего, изделия покрываются лакокрасочным покрытием, устойчивым к атмосферным воздействиям.

Администрации Кушнаренковского района, Салават, МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Уфы Салавата заключили контракты с исправительным учреждением на изготовление металлических мусорных контейнеров различного типа на общую сумму 10,5 миллионов рублей.