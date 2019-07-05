Трансляции II Европейских игр собрали более 55 млн просмотров в Одноклассниках

В официальной группе “Спорт на Первом” прошла 231 трансляция по 21 виду спорта. Всего за две недели спортивные эфиры собрали более 55 млн просмотров.

Самой популярной трансляцией среди пользователей ОК стала церемония открытия Европейских игр, ее посмотрели 1 143 000 раз. В среднем одна трансляция набирала более 620 тысяч просмотров.

Борьба, велоспорт и пляжный футбол стали самыми популярными дисциплинами у зрителей в Одноклассниках. Суммарно трансляции по этим видам спорта набрали 6,7, 6,1 и 5,5 млн просмотров соответственно.