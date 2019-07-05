Трамп: США установят флаг на Марсе

С этим заявлением он выступил 4 июля в Вашингтоне, сообщает газета «Известия» .

Речь Трампа была приурочена к празднованию Дня независимости. Он пообещал соотечественникам, что совсем скоро состоится возвращение американцев на Луну. Помимо этого, он рассказал про установку в ближайшем будущем флага на Марсе.