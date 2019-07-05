Фото: pxhere.com
Трамп: США установят флаг на Марсе
5 июля, 18:48Общество
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По словам президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, американские космонавты в скором будущем установят флаг своей Родины на Марсе.
С этим заявлением он выступил 4 июля в Вашингтоне, сообщает газета «Известия».
Речь Трампа была приурочена к празднованию Дня независимости. Он пообещал соотечественникам, что совсем скоро состоится возвращение американцев на Луну. Помимо этого, он рассказал про установку в ближайшем будущем флага на Марсе.
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