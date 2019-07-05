Сбежавшую кассиршу Луизу будет защищать адвокат на деньги общественника Галина

Сегодня общественный деятель и предприниматель Азамат Галин написал у себя на странице в Facebook, что сдержит данное им обещание и оплатит услуги адвоката, если Луизу и ее мужа поймают.

- Для всех журналистов) мой телефон сгорел в 3 ночи) мы ведем переговоры с несколькими защитниками. Свое обещание я выполню, - написал он.

До поимки Луизы Хайруллиной он же писал:

- Если эту женщину поймают, оплачу ей адвоката. Мне кажется, ее не поймают. Похоже, все продумано было давно. И эта огромная волна социального одобрения. Откуда она? Все просто. Мы устали, что нас грабят. Нас грабят каждый день. Все всё знают.

Напомним, Луиза Хайруллина подозревается в хищении денежных средств на сумму более 23 миллионов рублей из банковской кассы отделения «Россельхозбанка» в Салавате. По предварительным данным, женщина в конце рабочего дня 28 ма забрала деньги и ушла домой. Несовершеннолетние дети Луизы, а также ее супруг, были также объявлены в федеральный розыск.

Вчера, 4 июля, семью Хайруллиных нашли в Казани на съемной квартире.