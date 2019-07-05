Путину в Италии предложили попробовать рыбу и мороженое

На мероприятии также присутствовали глава МВД и министр экономразвития, труда и социальной политики Италии, информирует 5 июля газета «Известия» .

В меню присутствовали такие блюда, как рыба лаврак с цитрусовыми, паста с добавлением морепродуктов. Кроме этого, на столе были рыба и раки на фруктовой подушке. На десерт подавали ванильное мороженое.