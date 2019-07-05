Фото: kremlin.ru
Путину в Италии предложили попробовать рыбу и мороженое
5 июля, 18:50Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На неофициальных переговорах итальянский премьер-министр Джузеппе Конте предложил российскому лидеру Владимиру Путину блюда из рыбы и мороженое.
На мероприятии также присутствовали глава МВД и министр экономразвития, труда и социальной политики Италии, информирует 5 июля газета «Известия».
В меню присутствовали такие блюда, как рыба лаврак с цитрусовыми, паста с добавлением морепродуктов. Кроме этого, на столе были рыба и раки на фруктовой подушке. На десерт подавали ванильное мороженое.
После трапезы Владимир Путин пообщался в аэропорту с итальянским экс-премьером Сильвио Берлускони. Политики уже много лет поддерживают дружеские отношения.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей