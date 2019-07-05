После скандала: В Уфе работникам скорой помощи пообещали надбавки по зарплате

Приказом главврача скорой помощи столицы установлены стимулирующие надбавки: 20% к окладу за непрерывный стаж работы на скорой от 3 до 5 лет, 40% — при стаже 5-7 лет, 65% — свыше 7 лет, сообщили в профсоюзе работников здравоохранения по Башкирии.

Таким образом, если оклад фельдшера составляет 11 тысяч рублей, то максимальная сумма надбавки составит чуть более 7000 рублей.

Работающим на скорой помощи по совместительству на полную ставку будут установлены ежемесячные денежные выплаты: 5000 рублей — врачам, 3500 — фельдшерам и 2500 — медсестрам.