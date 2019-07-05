Минэкономразвития упростило работу нотариусам по оформлению наследства

Посредничество наследников в данном процессе теперь не нужно. Об этом информирует RNS.

По словам заместителя руководителя Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марины Семеновой, нововведение Минэкономразвития позволит нотариусам быстрее получать документы, необходимые для ведения дел по наследству. Речь идет о расширении списка сведений, которые нотариус вправе самостоятельно запрашивать из ЕГРН без участия наследников.

Теперь нотариусы могут сами требовать предоставления информации в бумажном или электронном виде. Для этого им понадобиться лишь поставить свою подпись под запросом.