Глава района Башкирии рассказал, почему рухнул деревянный мост из «Вечного зова»
Владислав Миронов счел нужным прокомментировать факт обрушения знаменитого деревянного моста, одной из главных достопримечательностей города Белорецка.
Глава администрации Белорецкого района Владислав Миронов рассказал, почему совсем недавно рухнул деревянный мост, на котором проходили съемки сериала «Вечный зов».
Он упомянул о том, что на публичных слушаниях, которые прошли в районной администрации ещё в 2014 году, большинство участников сочли дальнейшее обслуживание моста за счёт бюджетных средств нецелесообразным — затраты на его ремонт слишком велики, городской бюджет не может себе этого позволить. Восстановление моста обошлось бы как минимум в 30 миллионов рублей.
— Как вы думаете, эффективно ли расходовать такие средства на реконструкцию моста, когда их крайне важно направлять на ремонт школ, больниц и других социально значимых учреждений, на благоустройство улиц, парков и скверов, по которым ежедневно гуляют тысячи людей? — задается вопросом Владислав Миронов.
По его словам, власти несколько лет пытались спасти мост, пытаясь заручиться поддержкой местного бизнеса, но «К сожалению, предложений от бизнес-структур так и не поступило».
После обрушения нескольких звеньев этого сооружения администрация Белорецкого района вынуждена рассматривать вопрос его демонтажа, поскольку он уже представляет угрозу для функционирования всего Белорецкого гидроузла, т. е. плотины.
На заседаниях районной комиссии по ГО и ЧС решено укрепить обрушенные конструкции моста до тех пор, пока они не будут детально обследованы квалифицированными специалистами.
Пользователи социальных сетей пока не так положительно оценили эту новость — горожане признались, что мост, даже если его и отремонтируют, «будет уже не тот», некоторые откровенно высказались, что не верят в эту инициативу властей, по вине которых, по их словам, мост и рухнул.
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