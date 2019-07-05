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Эксперт объяснил, как уберечься от нового финансового мошенничества
5 июля, 20:33Общество
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Руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лившиц прокомментировал информацию Банка России о новом виде мошенничества с отменой транзакции.
По его словам, финансовый сектор всегда привлекал мошенников, они рассматривают его как самый быстрый способ обогащения, пишет RT.
Банки обычно быстро стараются исправить недочеты в системе, тем не менее, эксперт считает, что онлайн-сервисы более надежны. Лившиц советует использовать приложения с двойной верификацией. Если речь идет о мошенничестве, то банк в этом случае реагирует более оперативно.
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