Эксперт объяснил, как уберечься от нового финансового мошенничества

По его словам, финансовый сектор всегда привлекал мошенников, они рассматривают его как самый быстрый способ обогащения, пишет RT .

Банки обычно быстро стараются исправить недочеты в системе, тем не менее, эксперт считает, что онлайн-сервисы более надежны. Лившиц советует использовать приложения с двойной верификацией. Если речь идет о мошенничестве, то банк в этом случае реагирует более оперативно.