Зарубежные фанаты составили ТОП самых красивых станций московского метро

Перечень наиболее радующих глаз станций представили архитекторы из Франции, приехавшие в Россию на ЧМ-2018. Об этом пятого июля информирует газета «Известия».

При составлении своего списка фанаты посмотрели все станции московского метрополитена. Они изучили историю каждой из них через приложение «Метро Москвы».