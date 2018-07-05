Зарубежные фанаты составили ТОП самых красивых станций московского метро
Сегодня, 17:51Общество
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Посетившие Москву зарубежные футбольные фанаты перечислили самые красивые, на их взгляд, перроны столичного метрополитена.
Перечень наиболее радующих глаз станций представили архитекторы из Франции, приехавшие в Россию на ЧМ-2018. Об этом пятого июля информирует газета «Известия».
При составлении своего списка фанаты посмотрели все станции московского метрополитена. Они изучили историю каждой из них через приложение «Метро Москвы».
В итоге самыми красивыми были признаны перроны на «Комсомольской» (Coкольническая ветка), на «Таганской» (Кольцевая ветка), на «Парке Победы» (Арбатско-Покровская ветка), на «Маяковской» (Замоскворецкая ветка) и на «Пушкинской» (Краснопресненская ветка).
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