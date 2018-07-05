В России могут запретить рекламу «курсовых и дипломных работ на заказ»

Пока еще ходовой мем «купить диплом в метро» вскоре может уйти в историческое забытье, а бизнес по написанию курсовых и дипломных работ, который кормит тысячи отличников по всей стране, скоро рискует оказаться нелегальным. В Госдуме в первом чтении приняли поправки в «Закон о рекламе», согласно которым, в случае принятия и утверждения, реклама подобных услуг будет запрещена. Об этом говорится на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

Разработчики изменений (проект инициирован правительством России) говорят, что подобная реклама стимулирует студенческую лень, когда учащиеся активно этими услугами по написанию за них дипломных, курсовых и иных работ пользуются.

А принятие изменений, соответственно, вынудит обучающихся грызть гранит науки собственными зубами. Помимо этого, новелла «обеспечит образовательным учреждениям возможность объективно оценивать качество освоения обучающимися программ, а в системе государственной научной аттестации – объективность в присуждении научных квалификаций».

Напомним, что последнее время в информационном поле часто попадаются сообщения о возможных плагиатах в научных работах различных высоких должностных лиц. Например, в Башкирии подозрения в плагиате коснулись главы республиканского ЦИКа Хайдара Валеева, которого подозревают в нечистоплотности при написании докторской работы.

Что касается того, как государство будет бороться с рекламой таких услуг, представитель Минобрнауки России уточнил, что законодательного механизма пока нет, но министерство продолжит борьбу с заказным написанием научных работ.

- Проблема может быть решена тогда, когда уйдет культура списывания. По дополнительным шагам мы проработаем вопрос блокировок с Министерством цифрового развития. Также будет повышена дисциплинарная ответственность руководителей вузов за принятие таких заказных работ, – заявил на обсуждении законопроекта представитель Министерства образования и науки России Павел Зенькович.