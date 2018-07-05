Создателя Megaupload могут экстрадировать в США

Шесть лет назад мужчину обвинили в незаконной деятельности сайта и взяли под стражу. Об этом пятого июля пишет газета «Известия».

В США Доткома подозревают в мошенничестве, вымогательстве, отмывании денег и нарушении авторских прав. Бизнесмена могут приговорить к длительному тюремному заключению. Суд Новой Зеландии признал требования США по выдаче Доткома обоснованными.

Защита подозреваемого намерена обжаловать вердикт Апелляционного суда в Верховном суде страны. Теперь все будет зависеть от решения главы Минюста Новой Зеландии Эндрю Литтла.