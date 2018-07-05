Продажи автомобилей Hyundai в России выросли на 23%

Авторынок России в целом вырос на 18%. Об этом пишет RNS.

По словам управляющего директора Hyundai Motor CIS Алексея Калицева, несколько лет назад автомобильный рынок РФ начал стагнировать, потеряв почти половину. Сейчас наблюдается его постепенное восстановление.

В январе-июне 2018 года в России было продано 87 000 Hyundai. С начала года автопроизводитель увеличил свою долю на российском рынке на 0,2% - до 10,2%.

Больше 50% проданных за это время автомобилей были взяли новыми владельцами в кредит. Руководство Hyundai планирует к концу 2018 года увеличить кредитные продажи машин до 60%, а в следующем году — до 70%, сказал Калицев.

Управляющий директор Hyundai Motor CIS добавил, что в текущем году рынок машин в России вырастет на 10% и составит от 1,75 до 1,8 миллиона новых легковых автомобилей.