Подавляющее большинство россиян винит ЕГЭ в падении качества образования

Так считают свыше 75% россиян. Об этом пятого июля пишет газета «Известия».

Итоги исследования осуществленного сотрудниками Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показывают, что 77% граждан России винят в падении качества образования в школах ЕГЭ. Последний был введен в стране 10 лет назад. О существовании ЕГЭ сейчас знают 89% россиян.

57% опрошенных отметили, что ЕГЭ позволяет одаренным выпускникам школ из провинции попасть в крупнейшие ВУЗы РФ. По информации ВЦИОМ, 65% респондентов считают необходимым отменить тестовую часть ЕГЭ. Якобы это позволит установить настоящий уровень знаний у школьников. Еще 71% опрошенных назвали ЕГЭ обычной формальностью. 77% россиян полагают, что тесты не могут учесть индивидуальные особенности, сдающего экзамен человека.