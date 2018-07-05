Американский сенатор рассказал о «драконовских мерах» по отношению к Москве

Дополнительные ограничения введут в случае, если РФ решится оказать свое влияние на ход выборов в американский Конгресс осенью текущего года. Об этом пишет RNS.

В Кремле уверяют, что санкции не наносят России никакого вреда, однако это не так. В случае нового вмешательства в американские выборы Вашингтон может ввести против Москвы совсем уж «драконовские меры». По-другому быть просто не может, сказал Кеннеди.