Радий Хабиров высказался об итогах проведения антиалкогольной кампании в Башкирии

Радий Хабиров высказался об итогах проведения антиалкогольной кампании в Башкирии
Радий Хабиров высказался об итогах проведения антиалкогольной кампании в Башкирии
5 июня, 17:15ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Принятое несколькими годами ранее решение властей о запрете на продажу алкоголя в дни празднования Сабантуев прокомментировал 5 июня в соцсетях глава региона Радий Хабиров

Глава региона Радий Хабиров высказался об эффективности введения запрета на продажу алкоголя во время празднования Сабантуев в республике. О прошедших в республике трезвых Сабантуях глава Башкирии рассказал сегодня в соцсетях.

По мнению Радия Хабирова, решение о запрете продажи алкоголя было правильным, не взирая на то. что изначально инициатива подверглась критике. Как отметил глава региона, число правонарушений, зафиксированных в рамках проведения праздника, с того момента снизилось практически до нулевых показателей.

На минувшей неделе праздник плуга провели в 18 районах. Сообщается, что за минувшую неделю праздничные мероприятия прошли в 18 районах Башкортостана. При этом глава региона подчеркнул, что атмосферу всеобщего веселья не испортила даже дождливая погода, процитировав при этом народную мудрость — хорошие осадки «к доброму урожаю».

Ранее Mkset рассказывал, в какие даты будут действовать ограничения на продажу спиртного в различных районах республики. Подробнее со списком можно ознакомиться здесь.

Также ранее стало известно о решении Радия Хабирова отменить народные гуляния, которые ранее проводились близ шихана Торатау. По словам главы региона, одной из причин тому послужила обитающая в этой местности популяция сапсанов, для которых большое количество людей представляет собой источник стресса.

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