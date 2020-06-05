Жителям Башкирии сообщили об отмене ежегодного паломничества в монастырь

В заявлении сказано, что в эти праздники Святой Троицы и в День Святого Духа приема паломников в Покровском мужском монастыре не будет. Отмечается, что богослужение пройдет за закрытыми воротами насельниками монастыря.

Традиционно паломничество проходит 7 и 8 июня в Дни Святой Троицы и Святого Духа. В метрополии отметили,ч то отменить паломничество пришлось из-за коронавируса и ограничений для противодействия распространению инфекции.