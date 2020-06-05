Жителям Башкирии сообщили об отмене ежегодного паломничества в монастырь
К верующим республики с этим заявлением обратились в Салаватской епархии Башкортостанской метрополии.
В заявлении сказано, что в эти праздники Святой Троицы и в День Святого Духа приема паломников в Покровском мужском монастыре не будет. Отмечается, что богослужение пройдет за закрытыми воротами насельниками монастыря.
Традиционно паломничество проходит 7 и 8 июня в Дни Святой Троицы и Святого Духа. В метрополии отметили,ч то отменить паломничество пришлось из-за коронавируса и ограничений для противодействия распространению инфекции.
Медиакорсеть ранее писала, что в башкирском управлении Роспотребнадзора начали расследование вспышки внебольничной пневмонии и нового коронавируса в приходе Михайло-Архангельского храма в селе Ишпарсово Стерлитамакского района. По нашей информации, вспышка коронавируса произошла в православном приходе в районе Башкирии, где проповедовали отказ от российских паспортов, ИНН и прививок, прославляли культ «царя-мученика» и т.д.