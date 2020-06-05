Выдержат ли россияне изоляцию во время второй волны коронавируса?
По мнению специалистов, в случае начала второй волны эпидемии COVID-19 россияне вряд ли будут придерживаться режима самоизоляции.
По мнению клинического психолога Валентина Денисова-Мельникова, весной 2020 года многие жители страны потеряли работу и сбережения. А часть людей получили серьезные психологические травмы, сообщает News.ru.
Он отметил также, что у многих жителей страны пострадали налаженные социальные связи и статус. Часть людей оказалась неготовой к проведению с близкими такого количества времени каждый день. Кроме этого, многие не считают коронавирус настолько опасным заболеванием.
Всё это будет способствовать активному сопротивлению идее провести дома вторую волну COVID-19.
Даже сегодня индекс самоизоляции в Москве и других российских городах значительно снизился. Однако часть людей могут так и не вернуться к прежней жизни, опасаясь заболеть.
С другой стороны, пройденный опыт многим может пригодиться, если страну настигнут эпидемии более опасных заболеваний, считает эксперт.