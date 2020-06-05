В Уфе задержали гражданина Китая за попытку дать взятку сотруднику ФСБ
Сегодня, 10:14ОбществоАлия ФатхиеваФото: Следком Башкирии
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В отношении 49-летнего мужчины из Китайской народной республики возбудили уголовное дело по подозрению в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Мужчину задержали в конце мая-начале июня 2020 года, когда он будучи директором «Галактики» предложил сотруднику УФСБ взятку в размере 2 млн рублей за незаконный возврат его мобильного телефону и других электронных носителей. Уроженец Китая также предлагал прекратить против него в обмен на 2 млн рублей проверку по факту возможных неправомерных действий.
Чтобы скрыть незаконную деятельность, он специально купил мобильный телефон, на который планировал заменить изъятый. Сотрудник ФСБ доложил руководству о предложении, и подозреваемого задержали с поличным.
В настоящее время задержанному предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей