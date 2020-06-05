В Уфе задержали гражданина Китая за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

Мужчину задержали в конце мая-начале июня 2020 года, когда он будучи директором «Галактики» предложил сотруднику УФСБ взятку в размере 2 млн рублей за незаконный возврат его мобильного телефону и других электронных носителей. Уроженец Китая также предлагал прекратить против него в обмен на 2 млн рублей проверку по факту возможных неправомерных действий.