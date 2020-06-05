В Уфе из окна выпал четырехлетний ребенок

По информации столичных спасателей, несчастный случай произошел в Демском районе 4 июня вечером. Сообщается, что ребенок выпал из окна второго этажа в частном доме.

Предварительно в качестве причины называют москитную сетку. Спасатели полагают, что ребенок облокотился на нее, полагая, что она устойчива. Сообщается, что мальчик остался жив, но госпитализирован в больницу, о состоянии информации нет.