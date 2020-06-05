В России можно будет увидеть полутеневое лунное затмение

Представители Московского планетария сообщили, что затмение также будет видно и в России. Как сообщают “Известия”, оно начнется в 20:00 по московскому времени и будет длится около трех часов. В максимальную фазу (0,57) Луна войдет в 22:25 вечера. В полутени окажется южный край лунного диска.

Первое полутеневое затмение уже было в этом году 10 января. Из-за того, что в полутени окажется только половина, то Луна полностью в багровый оттенок не окрасится.