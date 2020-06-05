В Пермском крае от коронавируса умерли две медсестры

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В пермском Минздраве сообщили о смерти двух медработниц, которые были заражены коронавирусной инфекцией. Одна из них работала в городской клинической больнице № 2, другая – на станции скорой помощи. Известно, у женщин были сопутствующие заболевания.
Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова выразила искренние и глубокие соболезнования семьям покойных. Родственники получат материальную и моральную помощь. В ближайшее время специалисты проверят и оценят качество лечения, которое оказывалось пациенткам, отметила Мелехова. Об этом пишет fedpress.ru.
По последним данным, в Пермском крае выявлено 1962 случая заражения коронавирусом. 1118 пациентов вылечились.
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