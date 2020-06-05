В Пермском крае от коронавируса умерли две медсестры

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова выразила искренние и глубокие соболезнования семьям покойных. Родственники получат материальную и моральную помощь. В ближайшее время специалисты проверят и оценят качество лечения, которое оказывалось пациенткам, отметила Мелехова. Об этом пишет fedpress.ru.