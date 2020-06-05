В Башкирии жителей попросили не удивляться сообщениям о зачислении пенсии
С заявлением обратилась к республике министр труда и соцзащиты Ленара Иванова, предупредив о выплатах.
По словам Ивановой, жителям региона могут приходить сообщения, информирующие о зачислении пенсии. Она сказала об этом на брифинге ведомства.
Министр напомнила, что речь идет в настоящий момент совсем не о пенсии, а о выплатах на детей, просто все зачисления идут через пенсионный фонд, пояснила она.
Глава ведомства также дополнительно разъяснила, что речь идет о выплатах в размере 10 тысяч рублей жителям региона, у которых на воспитании находятся дети от 3 до 16 лет. Выплаты, напомним, положены на каждого ребенка в семье и являются единовременными. Пособия начали перечислять с 1 июня 2020 года.
Напомним, что к настоящему моменту выплата перечислена 295 935 семьям с детьми от 3 до 16 лет. Единовременную выплату обеспечили более 180 кредитных учреждений.