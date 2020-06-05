В Башкирии жителей попросили не удивляться сообщениям о зачислении пенсии

По словам Ивановой, жителям региона могут приходить сообщения, информирующие о зачислении пенсии. Она сказала об этом на брифинге ведомства.

Министр напомнила, что речь идет в настоящий момент совсем не о пенсии, а о выплатах на детей, просто все зачисления идут через пенсионный фонд, пояснила она.

Глава ведомства также дополнительно разъяснила, что речь идет о выплатах в размере 10 тысяч рублей жителям региона, у которых на воспитании находятся дети от 3 до 16 лет. Выплаты, напомним, положены на каждого ребенка в семье и являются единовременными. Пособия начали перечислять с 1 июня 2020 года.