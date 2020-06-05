В Башкирии расследуют две смерти медицинских работников от коронавируса

В ведомстве отметили, что документы по этим случаям пока что не поступали. Родственникам планируют произвести выплаты после поступления документации. Сейчас идет расследование.

Информацию о погибших в ведомстве не предоставили, но в настоящий момент СМИ известно о двух смертях медицинских работников. Речь идет о медсестре Елена Никоноровой, которая умерла от коронавируса, заразившись после перевода из детской поликлиники в приемный покой больницы.

Медиакорсети также удалось выяснить детали смерти водителя скорой помощи Давлекановской ЦРБ Радика Исхакова, который заразился коронавирусом на работе. Близкие сообщили, что в его медицинском свидетельстве о смерти в качестве причины смерти указана «пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными агентами».