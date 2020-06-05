В Башкирии расследуют две смерти медицинских работников от коронавируса
Расследование смертей медицинского персонала начал Фонд социального страхования в Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения фонда.
В ведомстве отметили, что документы по этим случаям пока что не поступали. Родственникам планируют произвести выплаты после поступления документации. Сейчас идет расследование.
Информацию о погибших в ведомстве не предоставили, но в настоящий момент СМИ известно о двух смертях медицинских работников. Речь идет о медсестре Елена Никоноровой, которая умерла от коронавируса, заразившись после перевода из детской поликлиники в приемный покой больницы.
Медиакорсети также удалось выяснить детали смерти водителя скорой помощи Давлекановской ЦРБ Радика Исхакова, который заразился коронавирусом на работе. Близкие сообщили, что в его медицинском свидетельстве о смерти в качестве причины смерти указана «пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными агентами».
В релизе также отмечается, что всем медработникам, которым нанесли вред здоровью в результате заражения коронавирусом, выплатят 68 811 рублей. Если после заражения присваивается первая группа инвалидности – 2 064 339 рублей, инвалиду второй группы – 1 376 226 рублей, а инвалиду третьей группы – 688 113 рублей. В случае смерти медицинского работника от COVID-19 при выполнении своей работы страховая выплата составит 2 752 452 рублей.