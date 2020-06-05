В Башкирии раскрыли информацию о состоянии больных коронавирусом
Сегодня, 14:23ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Минздрав Башкирии подтвердил, что за последние сутки действительно было шокирующее количество новых заболевших новой коронавирусной инфекцией.
По информации ведомства, по состоянию на 13:00, в регионе зарегистрировали 3727 заболевших COVID-19. В министерстве сообщили, что всего лечение проходят 1018 человек. С легкой формой заболевания лечение дома проходят 1369 человек. В тяжелом состоянии на сегодняшний день 34 человек, из них на ИВЛ – 5 пациентов.
С внебольничной пневмонией, по информации министерства, госпитализировано 78 человек. Выписали с пневмонией 40 человек. На сегодняшний день на коронавирус обследовали 271 166 пациентов, за сутки анализы взяли у 5209 человек.
Минздрав, напомним, выявил новые симптомы у больных коронавирусом. В ведомстве пришли к выводу, что еще одним признаком может стать поражение кожи, диарея, спутанность сознания и рвоты.
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