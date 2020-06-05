В Башкирии раскрыли информацию о состоянии больных коронавирусом

По информации ведомства, по состоянию на 13:00, в регионе зарегистрировали 3727 заболевших COVID-19. В министерстве сообщили, что всего лечение проходят 1018 человек. С легкой формой заболевания лечение дома проходят 1369 человек. В тяжелом состоянии на сегодняшний день 34 человек, из них на ИВЛ – 5 пациентов.

С внебольничной пневмонией, по информации министерства, госпитализировано 78 человек. Выписали с пневмонией 40 человек. На сегодняшний день на коронавирус обследовали 271 166 пациентов, за сутки анализы взяли у 5209 человек.