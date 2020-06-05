В Башкирии приняли правила работы магазинов и торговых центров

Изменения касаются не только торговых центров, а всех точек, занимающихся продажей продовольственных и непродовольственных товаров, а также автосервисов, прокатных центров, прачечных и так далее.

Теперь во всех магазинах запрещена дегустация любых продуктов, также нельзя демонстрировать товары, если покупатели могут к ним прикасаться. На входе у каждого объекта должны быть дезинфицирующие средства, а в торговых центрах нужно будет измерять температуру у посетителей. Кроме того, дезинфекция должна быть строго каждый два часа. Предельное количество посетителей не должно превышать одного на 20 квадратных метрах.