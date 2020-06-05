В Башкирии количество заболевших коронавирусом снова рекордно выросло на 119 человек

В Центре по мониторингу ситуации с коронавирусом в регионах сообщили свежие данные по суточной заболеваемости COVID-19. Сообщается, что число заболевших увеличилось на 119 человек. Всего за два с небольшим месяца в регионе официально признаны носителями 3727 человек.

О погибших никакой информации снова не поступало, ситуация не меняется уже довольно продолжительное время. Не сообщается и о новых случаях смерти от пневмонии. Последним погибшим от COVID-19 была медсестра Елена Никонорова, которую никак не хотели включать в статистику на протяжение трех недель. Медиакорсети также удалось выяснить детали смерти водителя скорой помощи Давлекановской ЦРБ Радика Исхакова, который заразился коронавирусом на работе. Близкие сообщили, что в его медицинском свидетельстве о смерти в качестве причины смерти указана «пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными агентами».

За последние сутки в России выявлены заболевшие 8 726 в 85 регионах. Всего в стране выявлено 449 843 случая. Напомним, что 4 июня, впервые в республике был зафиксирован печальный рекорд по суточному приросту – 107 человек. В целом з официально было выявлено 3608 человек. Сегодня этот рекорд побил снова.