Ученые выяснили, что смена времен года не влияет на распространение коронавируса

Напомним, ранее многие вирусологи высказывали предположения, что коронавирусная инфекция станет менее интенсивно себя вести, поскольку большинство вирусов быстро гибнет при сухой и жаркой погоде. В качестве аргументов высказывалось, что зимой коронавирус оказался наиболее активен в странах с температурой около +7 (Китай, Иран, Италия, Испания), но обошел как более холодные, так и более жаркие.

— Прямой связи с погодой нет, но у нас в дождливую и холодную погоду люди собираются в тесных помещениях, летом люди рассредоточены, в комнатах открыты окна и есть хорошая вентиляция. Не столько температура убивает вирус, а то, что люди меньше общаются между собой. Можно ожидать, что и для коронавируса, который передается воздушно-капельным путем, лучшие условиях для его распространения создадутся в осенний и зимний период, — подчеркнул Вадим Покровский.