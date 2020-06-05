Фото: pixabay.com
RT запустил ютуб-проект об альтернативной истории
Сегодня, 18:51Общество
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Телеканал RT выпустил первый видеоролик проекта «ALT История».
Авторы пытаются представить, как развивалась бы история, если бы в ней не произошли или сильно изменились те или иные события, передает RT.
В пилотной серии рассказывается, что было бы, если бы в Европе запретили разводы, а Тверь была столицей России.
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