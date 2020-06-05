«Принимайте быстрые решения»: глава Башкирии попросил ускориться по промзоне «Алга»
Радий Хабиров заявил об этом на выездном заседании по вопросам развития особой экономической зоны.
По словам главы республики, создание зоны «Алга» является большой победой. Хабиров поблагодарил лично всех, кто помогал в этой работе.
– Правительство республики, главы администраций муниципалитетов – все мы теперь отвечаем за дальнейшее развитие этой территории. Координатором деятельности выступит первый вице-премьер Илшат Азаматович Тажитдинов, – отметил он.
Руководитель региона также поручил подготовиться и создать всю необходимую инфраструктуру для инвесторов, а также продумать инструменты для поддержки проектов. Хабиров отметил, что нужно принимать быстрые управленческие решения.
– У нас пока есть территория под новые проекты, и мы ждём инвесторов. Чем раньше они заявят о себе, тем вероятнее смогут получить здесь участки. Принимайте быстрые решения, – сказал Хабиров.