«Принимайте быстрые решения»: глава Башкирии попросил ускориться по промзоне «Алга»

По словам главы республики, создание зоны «Алга» является большой победой. Хабиров поблагодарил лично всех, кто помогал в этой работе.

– Правительство республики, главы администраций муниципалитетов – все мы теперь отвечаем за дальнейшее развитие этой территории. Координатором деятельности выступит первый вице-премьер Илшат Азаматович Тажитдинов, – отметил он.

Руководитель региона также поручил подготовиться и создать всю необходимую инфраструктуру для инвесторов, а также продумать инструменты для поддержки проектов. Хабиров отметил, что нужно принимать быстрые управленческие решения.