Поражение кожи: у коронавируса зафиксировали новые первые симптомы

— Анализ описаний клинических наблюдений кожных сыпей у больных коронавирусом и собственный опыт наблюдения позволил прийти к выводу о том, что поражение кожи может быть первым признаком начала коронавирусной инфекции, — написано в методических рекомендациях Минздрава.

Напомним, инкубационный период заболевания составляет от двух дней до двух недель, но в среднем не превышает пяти-семи дней. Первыми симптомами коронавируса являются повышение температуры тела, сухой кашель, одышка, утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке. Сопутствующими симптомами проявления болезни может быть насморк, боль в горле, снижение обоняния и вкуса, конъюнктивит. Тяжелая отдышка может развиваться на шестой-восьмой день болезни. Реже встречается спутанность сознания (в 9% случаев), головные боли (в 8% случаев), кровохарканье (2-3%), диарея (3%), а также тошнота и рвота, учащенное сердцебиение. Симптомы коронавируса могут проявляться и без температуры.