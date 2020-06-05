Названа дата проведение министерских встреч ОПЕК и ОПЕК+

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Две министерские встречи стран ОПЕК и ОПЕК+ пройдут в один день, а не в два, как это было ранее. Совещания назначены на субботу, 6 июня.
По словам источников, подготовка с встречам уже началась. ОПЕК проведут совещание в два часа, остальные - в четыре часа по венскому времени, пишут “Известия”. На повестке дня вопрос о продлении уровня сокращения добычи нефти в размере 9,7 баррелей в сутки.
По информации других источников, РФ и Саудовская Аравия уже согласовали соответствующее продление на месяц.
Ранее страны договорились о сокращении нефти с июля по конец декабря текущего года на 7,7 миллионов баррелей в сутки; с января 2021 года по апрель 2022 года - до 5,8 миллионов баррелей. При этом в конце 2021 года параметры могут пересмотреть.
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