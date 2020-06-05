Названа дата проведение министерских встреч ОПЕК и ОПЕК+

По словам источников, подготовка с встречам уже началась. ОПЕК проведут совещание в два часа, остальные - в четыре часа по венскому времени, пишут “Известия”. На повестке дня вопрос о продлении уровня сокращения добычи нефти в размере 9,7 баррелей в сутки.

По информации других источников, РФ и Саудовская Аравия уже согласовали соответствующее продление на месяц.