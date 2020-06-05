Назван самый опасный суп

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Врач-диетолог Ирина Торопыгина рассказала об опасности солянки. Этот суп особо опасен для людей, страдающих ожирением и гипертонией.
Специалист отметила, что наибольший вред организму несут насыщенные жиры, пишет газета “Известия”. Данные компоненты содержатся в большинстве ингредиентов солянки: колбасах, сосисках, копченостях и пр.
Также такие ингредиенты, как лимон, каперсы и соленья крайне негативно могут отразиться на состоянии людей, которые страдают от гастрита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, а также заболеваний поджелудочной железы.
Кроме того, солянка не рекомендуется людям, которые имеют заболевания ЖКТ. Торопыгина отметила, что если животное подкармливали антибиотиками, то к пищу могут попасть вредные вещества.
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