Назван самый опасный суп

Специалист отметила, что наибольший вред организму несут насыщенные жиры, пишет газета “Известия”. Данные компоненты содержатся в большинстве ингредиентов солянки: колбасах, сосисках, копченостях и пр.

Также такие ингредиенты, как лимон, каперсы и соленья крайне негативно могут отразиться на состоянии людей, которые страдают от гастрита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, а также заболеваний поджелудочной железы.