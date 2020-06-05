Москва побила рекорд по количеству выпавших осадков

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Главный специалист центра погоды “Фобос” Александр Синенков сообщил, что днем ранее в столице был зафиксирован рекордный показатель по объему осадков. Последний раз аналогичная ситуация случалась более 50 лет назад.
Как сообщает газета “Известия”, 4 июня на территории Москвы выпало 28 миллиметров осадков. Последний раз метеорологи отмечали такие показатели 4 июня 1969 года.
Также ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что такие дожди, которые сегодня охватили некоторые территории России, совсем необычны для текущих климатических условий. По его словам, такая погода свойственна периоду конца апреля - началу мая.
По прогнозам специалистов, 5 июня в Московском регионе будет теплая погода и грозы. Максимальная температура поднимется до плюс 21 градуса днем, ночью - до 10-12 градусов.
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