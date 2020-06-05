Москва побила рекорд по количеству выпавших осадков

Как сообщает газета “Известия”, 4 июня на территории Москвы выпало 28 миллиметров осадков. Последний раз метеорологи отмечали такие показатели 4 июня 1969 года.

Также ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что такие дожди, которые сегодня охватили некоторые территории России, совсем необычны для текущих климатических условий. По его словам, такая погода свойственна периоду конца апреля - началу мая.