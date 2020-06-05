Андрей Макаревич надеется на возобновление живых выступлений
Сегодня, 16:05ОбществоФото: wikimedia.org
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Лидер музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич надеется на возобновление концертной жизни уже с конца июля.
Он пояснил, что по традиции во второй половине лета проходит много фестивалей под открытым небом. И самый популярный из них - «Нашествие», который планировали организовать в городе Конаково, сообщает infox.ru.
По словам Макаревича, музыканты на данный момент очень устали без концертной деятельности. Кроме этого, поклонники хотят увидеть выступления любимых артистов вживую.
При этом часть зрителей, которые приобрели билеты на «Нашествие», начинают их сдавать. Другие же рассчитывают на снятие ограничений ко времени проведения фестиваля.
Часть жителей Конаково считает, что наплыв тысяч людей на концерты в сложившейся эпидемиологической обстановке может быть небезопасным.
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