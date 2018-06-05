В Башкирии санитарки пожаловались Хамитову, что их перевели в уборщицы

Санитарки операционного отделения стерлитамакской клинической больницы №1 отправили через электронную приемную обращение, адресованное Рустэму Хамитову, в котором попросили разобраться в сложной ситуации, сложившейся в их медучреждении. Детали сообщил портал sterlitamakcity.

Авторы обращения рассказали, что с апреля 2018 года приказом администрации больницы их перевели из санитарок в уборщицы, понизив оклад почти вдвое, при этом должностные обязанности работниц остались те же.

- Оклад на сегодняшний день составляет 3950 руб., убрали спецпитание, отпуск за вредность, увеличилась продолжительность рабочего дня (на 45 минут, без перерыва на обед), не полностью оплачиваются ночные и экстренные часы, не платят за гнойных и ВИЧ-инфицированных больных. Более того, нам ставят подработки, и, отработав 32 часа подряд, на следующий день снова надо на работу. Уместно будет заметить и то обстоятельство, что положенные по договору премии, не выплачиваются только в нашей больнице, - говорится в обращении.

По словам заявителей, в своем нынешнем статусе уборщиц они работают в операционной в одной бригаде с врачами и медсестрами, занимаясь обработкой инструментов, закладкой биксов, заполнением журналов, уборкой в операционных и подсобных помещениях. Во время работы они также контактируют с кровью и так называемыми «отходами класса Б», хотя это и не входит в их обязанности.

- Правомерно ли это? – задались вопросом женщины. - Мы считаем, что перевод был осуществлён в целях экономии. Можно ли вернуть ставку санитарки и соответствующие ей оклад и льготы?

Авторы обращения попросили главу республики разобраться в сложившейся ситуации и помочь им.

Напомним, эта тема уже поднималась ранее в наших публикациях. руководитель региональной ячейки независимого профсоюза медработников «Действие Тамара Богданова, которая работает медседстрой-анестезистом на станции скорой помощи в Орджоникидзевском районе Уфы, недавно сообщала о подобной ситуации.

- У нас в начале этого года было изменено штатное расписание, и произошло по сути раздувание штата за счет руководящих сотрудников, а число рядовых сотрудников, ведущих непосредственную работу с людьми, напротив, сокращается, - рассказала Тамара Богданова. – Сократили санитарок, перевели их в уборщицы, сохранив все прежние функции. Оклады уменьшили в два раза. Сейчас все идет у тому, что сократят одну бригаду реаниматологов, говорят, что добавят еще одну фельдшерскую. Но за счет этого произойдет экономия зарплаты. При этом оклады у работающих в управлении увеличились в 2-2,5 раза. Все дело в том, что эффективных контрактов у нас нет, и потому руководство получает возможность варьировать финансовые потоки.