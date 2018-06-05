Составлен рейтинг самых фестивальных регионов России

Первое место в рейтинге занял Крым – пользователи отдали полуострову 38% голосов. Они отметили такие фестивали, как Koktebel Jazz Party в Коктебеле, ZB Fest в Балаклаве, «Барабулька» в Феодосии и «Боспорские врата» в Керчи. Об этом пишет газета «Известия».