«Россети» без задержек сдали цифровую подстанцию в МО

Самый современный питающий центр московского региона - подстанция «Медведевская» мощностью 160 МВА была построена и сдана в эксплуатацию в рекордно короткие сроки. Ее созданием занималась компания «Россети». Кроме этого в компании заявили, что готовы выплатить максимальные дивиденды уже за I квартал текущего года.
Как полагает шеф-редактор интернет-портала «Нефть и Капитал» Николай Манвелов, такие достижения ПАО «Россети» обусловлены принятием на должность нового менеджера Павла Ливинского. Он начал усиленно бороться с потерями, а также приумножать доходы компании. Эксперт отмечает, что «Россети» и до этого времени уделяли особое внимание этому фактору, однако с приходом Ливинского компания смогла достигнуть высокого результата.
По сообщению издания Gazeta.ru, первая в столичном регионе подстанция должна обеспечивать электричеством объекты, которые располагаются на территории инновационного центра «Сколково».
Руководство ПАО «Россети» завершило все заявленные работы достаточно быстро, и, несмотря на сомнения специалистов, открыло подстанцию в оговоренный срок. Уменьшение потерь при новой подстанции впервые в истории страны увеличится на 30%.
Совет директоров «Россетей» на годовом собрании 4 июня рекомендовал акционерам предприятия утвердить постановление о выплате дивидендов - более 2,4 миллиарда рублей за первый квартал 2018 года. Представительство компании сообщило, что это решение поддерживается властью страны. В «Россетях» планируют увеличивать дивидендные выплаты акционерам в будущем.
Сообщается, что чистый доход компании с января по март включительно равняется 32,9 миллиарда рублей. Этот индекс на 39,4% больше, чем за такой же период 2017 года. Выручка за первые три месяца 2018 года возросла почти на 30 миллиардов рублей и теперь равняется 230,6 миллиарда рублей. Рост доходов компании связан с проведением мероприятий по увеличению показателя качества производительности труда, а также с борьбой с коммерческими потерями электроэнергии.