«Россети» без задержек сдали цифровую подстанцию в МО

Как полагает шеф-редактор интернет-портала «Нефть и Капитал» Николай Манвелов, такие достижения ПАО «Россети» обусловлены принятием на должность нового менеджера Павла Ливинского. Он начал усиленно бороться с потерями, а также приумножать доходы компании. Эксперт отмечает, что «Россети» и до этого времени уделяли особое внимание этому фактору, однако с приходом Ливинского компания смогла достигнуть высокого результата.

По сообщению издания Gazeta.ru, первая в столичном регионе подстанция должна обеспечивать электричеством объекты, которые располагаются на территории инновационного центра «Сколково».

Руководство ПАО «Россети» завершило все заявленные работы достаточно быстро, и, несмотря на сомнения специалистов, открыло подстанцию в оговоренный срок. Уменьшение потерь при новой подстанции впервые в истории страны увеличится на 30%.

Совет директоров «Россетей» на годовом собрании 4 июня рекомендовал акционерам предприятия утвердить постановление о выплате дивидендов - более 2,4 миллиарда рублей за первый квартал 2018 года. Представительство компании сообщило, что это решение поддерживается властью страны. В «Россетях» планируют увеличивать дивидендные выплаты акционерам в будущем.