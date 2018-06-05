Названы регионы России с самой худшей экологией

Всего перечень состоит из 85 позиций. Об этом пишет портал rns.online.

При подготовке документа «Зеленый патруль» изучил три индикатора, характеризующих экологическую обстановку в российских регионах. Речь идет о природоохранном (чистота воздуха и биоресурсов, а также водных и земельных ресурсов), социально-экологическом (экообразование, культура, гражданская активность населения, соблюдение законов и ЖКХ), а также промышленно-экологическом (ТБО, промышленные среда и отходы).

Выяснилось, что лучше всего ситуация с экологией в РФ обстоит в Тамбовской области. В числе самых чистых субъектов также оказались Алтай и Алтайский край, Санкт-Петербург, Чувашия, Коми, а также Курская, Белгородская, Ульяновская и Мурманская области.