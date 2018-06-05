Депутат Госдумы Рима Баталова: Проверяем, не пылятся ли без дела тренажёры

Туймазинский район с благотворительной миссией посетила депутат Госдумы, член Совета при Президенте России по физической культуре и спорту, вице-президент Паралимпийского комитета России, Рима Баталова.

Она привезла в дар Серафимовскому детскому дому-интернату для детей-инвалидов 8 велотренажёров и беговых дорожек, велосипеды, лыжи, гантели, теннисные мячи, роликовые коньки (на сумму более 300 тысяч рублей). Спортинветарь, который поможет детям в реабилитации, был закуплен на средства благотворительного фонда «Молодость нации», возглавляемого Римой Акбердиновной.

Фото: Эмиль Мусин, Mkset.ru

Мы задали ей несколько вопросов.

– С юности имея травму позвоночника, инвалидность по зрению, Вы в дальнейшем стали 18-кратной чемпионкой мира в паралимпийских состязаниях. Вас занесли в Книгу рекордов Гиннесса. В чём секрет Вашего успеха?

– Я с детства требовала, чтобы меня не жалели, не считали инвалидом и обращались как с равной, проявила характер. Правильный выбор есть и у тех, кто, не имея проблем со здоровьем, значительную часть проводит на диване, а также у успешных в бизнесе людей. Моя задача обратить их внимание на проблемы детей, требующих каждодневной опеки. Они все – наши. Завершая спортивную карьеру, я знала, что буду помогать людям с ограниченными возможностями. И в лёгкой атлетике, и в благотворительной деятельности для меня главное – результат.

– Поэтому Вы пошли в политику?

– Да. В этом году мы отметили пятилетний юбилей нашего регионального фонда «Молодость нации». Замечательно, что нам удаётся привлекать к сотрудничеству в нём немало торговых и кредитно-финансовых предприятий. Фонд не просто одаривает какими-либо подарками, а привозит нужное. В дальнейшем мы смотрим: тренажёры работают или стоят на складе. Так, мы выполнили заявки 23 коррекционных школ и интернатов в Калтасинском, Илишевском, Шаранском и других районах республики.

Ещё одна важная задача - победить в федеральном конкурсе за грант и привлечь в республику средства на нужды детей с ограниченными возможностями.

– Что важно для Вас в законотворчестве?