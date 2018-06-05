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Депутат Госдумы Рима Баталова: Проверяем, не пылятся ли без дела тренажёры
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Депутат Госдумы Рима Баталова: Проверяем, не пылятся ли без дела тренажёры

Сегодня, 15:09ОбществоЭмиль МусинФото: Эмиль Мусин/ Mkset.ru
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