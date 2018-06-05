Башкирия опустилась в Экологическом рейтинге на три пункта

Сегодня, 5 июня, в Международный день защиты окружающей среды и в День эколога в России, на официальном сайте «Зеленого патруля» опубликован «Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации» по итогам весны 2018 года.

- Весна 2018 года, в первую очередь, запомнилась многочисленными акциями протеста против функционирующих или планируемых для строительства мест под полигоны ТБО, - высказался председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин. - Безусловный «антилидер» в этом, конечно, Московская область, где данная проблема «набухала» десятилетиями. Экологический рейтинг Подмосковья находится на 83 месте рядом с аутсайдерами - Челябинской и Свердловской областями.

В ТОП-10 самых чистых экологических регионов вошли Тамбовская область, Республика Алтай, Алтайский край, Курская область, Белгородская область, Мурманская область, Санкт-Петербург, Ульяновская область, Чувашская республика, Республика Коми.

А в ТОП-10 самых грязных вошли Свердловская область, Челябинская область, Московская область, Иркутская область, Брянская область, Республика Бурятия, Нижегородская область, Красноярский край, Оренбургская область, Еврейская АО.

Башкирия по итогам весны 2018 года оказалась на 55 месте, это хуже, чем весной 2017 года, тогда республика была на 52 месте. Наши соседи – Республика Татарстан – на 33 месте – опустилась за это время на 8 пунктов (была на 25 месте).

В сводном экологическом индексе рейтинга учитывались три индекса: природоохранный, промышленно-экологический и социально-экологический.

По этим трем показателям Башкирия выглядит так: она находится на 77 месте по природоохранному индексу, на 28 – по промышленно-экологическому и на 33 – по социально-экологическому.

В качестве негативных событий на природоохранный индекс повлияло то, что:

- в поселке Восточное Буздякского района жители борются за закрытие местного завода, который отравляет воздух,

- жители уфимского микрорайона Нижегородка пожаловались на асфальтобетонную установку, которая отравляла воздух,

- в селе Юлдыбаево в Зилаирском районе Башкирии местный предприниматель, решивший заработать на установке углежжения, чуть не отравил местных жителей.

- в Благовещенском районе предприятие пищевой промышленности осуществляло сброс неотфильтрованных сточных вод.

Положительными событиями этой весны эксперты посчитали следующие:

- В Башкирии завод «Шихан» и его филиал ООО «ОПХ» снизили негативное техногенное воздействие на реку Стерля,

- С 1 апреля стартовала Всероссийская акция по уборке водоёмов и их берегов «Вода России»

Полностью информация о регионе содержится здесь.

Справка. Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации ООО «Зеленый патруль» публикуется с апреля 2008 года и выходит четыре раза в год: зимой, весной, летом и осенью. Идеология рейтинга сформирована с учетом принципов устойчивого развития в соответствии с Декларацией Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 г.)

Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации формируется по мере поступления информационных материалов из различных источников, включая СМИ, органы власти, общественные организации, экспертные организации, хозяйствующие субъекты и инициативные группы граждан. Информационными материалами являются актуальные сообщения, публикации или документы, которые описывают состояние объектов и процессов, а также ситуации, мероприятия и события в сфере экологии и охраны окружающей среды в режиме Online.

Далее происходит анализ информационных материалов. Значимость события оценивает экспертная группа. Экспертная группа набирается по принципу «суда присяжных». Группа выставляет оценки событию в трех сферах: экосфера (природоохранный индекс), техносфера (промышленно-экологический индекс), социум (социально-экологический индекс). У каждого индекса есть семь индикаторов, и в зависимости от характера события определенному индикатору или нескольким индикаторам присваиваются цифровые значения +1/-1. Где +1 – положительная оценка. -1 – отрицательная оценка. Расчет рейтинга осуществляется информационно-аналитической системой (ИАС) на основании значений индикаторов.