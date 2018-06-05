Apple презентовала свою новую операционную систему iPhone и iPad

Видео с конференции выложено на YouTube. Об этом пишет портал rns.online.

Глава Apple Тим Кук отметил, что в представленной операционке имеется новый формат файлов USDZ. Последний позволяет пользователю создавать 3D-модели, а также пересылать их посредством iMessage.

Новая ОС включает в себя виртуальную линейку. При помощи камеры гаджета данное приложение точно рассчитывает параметры объектов. IOS12 будет включать в себя новую платформу дополненной реальности ARKit2. Здесь разработчики привели в качестве примера игру Lego. Зрителям продемонстрировали как платформа позволяет двум владельцам IOS12 сотрудничать в рамках одной и той же реальности.