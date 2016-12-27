Башкирия заняла 57 место в экологическом рейтинге регионов России

Общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала экологический рейтинг российских регионов за весну этого года. Башкирия в нем заняла 57 место из 85.

Рейтинг «Зеленого патруля» составляется с учетом трех индексов –природоохранного, социально-экологического и промышленно-экологического. Каждый индекс в свою очередь высчитывается на основании семи показателей.

Весной этого года, как следует из сообщения на официальном сайте организации, природоохранный индекс Башкирии сложился из 71 отрицательной оценки и 29 положительных. Эксперты крайне отрицательно оценили в регионе состояние воздуха и почвы. Вода получила как положительные, так и отрицательные оценки – в соотношении 50/50.

Социально-экологический рейтинг республики включает больше плюсов, чем минусов – 62 и 38 соответственно. Так, абсолютно положительно эксперты оценили состояние образования и культуры. В раздела «среда обитания» - лишь два минуса. Отрицательную оценку получила сфера ЖКХ.

Промышленно-экологический индекс региона сложился из 60 положительных и 40 отрицательных оценок. По всей вероятности потому, что по большинству показателей общественники не смогли найти данные. Оценки выставлены лишь в разделе ТБО – шесть минусов и 13 плюсов. Раздел «ответственность бизнеса» включает в себя лишь один плюс.

В тройке лидеров рейтинга – Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край.

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