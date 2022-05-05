В РФ ожидают очередной технический дефолт 27 мая

По данным Минфина, Россия должна будет выплатить 27 мая 2022 года внешний долг, а именно, погасить купоны по еврооблигациям «Россия-2026» на сумму 71,25 миллиона долларов.

Также Россия должна выплатить по еврооблигациям «Россия-2036» 26,5 миллиона евро, передает iz.ru. Внешний долг РФ должна погасить в долларах, в особых случаях — в евро, фунтах стерлингов или швейцарских франках. Согласно контрактам, в национальной валюте РФ может оплачивать долг только по независящим от нее причинам. При этом 25 мая истекает действие управления по контролю за иностранными активами минфина США, которое позволяет получать Америке платежи от российских госструктур несмотря на санкции. Аналитики ожидают, что Россия выплатит долг, но при этом американские кредиторы не получат денег, что может спровоцировать технический дефолт.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter