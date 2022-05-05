В Башкирии начальника пожарного караула осудят за смерть ребенка из-за взрыва бочки

Начальника караула пожарно-спасательной части по охране села Акъяр будут судить за халатность, которая повлекла смерть и причинение тяжкого вреда, сообщили в пресс-службе СК по Башкирии.

Напомним, речь идет о резонансном трагическом происшествии, которое произошло в конце прошлого лета в селе Акъяр Хайбуллинского района. Трагическая история началась с пожара, в котором никто не пострадал, горел гараж, в котором и находилась роковая впоследствии бочка с легковоспламеняющимся веществом. Из гаража бочку достали, но вопреки служебным обязанностям никуда не убрали, а оставили там же у гаража. К огромному сожалению бочка все-таки воспламенилась тем же вечером, когда рядом с ней играли двое детей в возрасте 6 и 7. Шестилетний мальчик получил 90% ожога тела и скончался спустя 6 дней после происшествия, семилетний ребенок получил ожоги 50% тела, выжил, но следствие считает, что ему был причинен тяжкий вред здоровью. Следователи завершили расследование уголовного дела по части 2 статьи 293 УК РФ и передали его в суд, однако сам начальник обвиняемый вины своей не признал, несмотря на это дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, где его рассмотрят по существу. А его расследование будет контролировать центральный аппарат следственного комитета.

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